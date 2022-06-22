Женская влюбленность - это не столько бабочки в животе, сколько бешеные гризли в голове

- Гидрометцентр? Вы же на сегодня дождь не обещали, а льет как из ведра. - Сюрпри-и-из! Муж, поздно возвратившийся домой, оправдывается перед женой:— Понимаешь, дорогая, у нас в клубе сегодня проходил конкурс «Кто больше всех выпьет бутылок пива».