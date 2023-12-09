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Краснокнижная птица решила не улетать в Европу и перезимовать в Петербурге

Краснокнижная птица решила не улетать в Европу и перезимовать в Петербурге

В тростниковых зарослях Южного побережья Невской губы заметили краснокнижную большую выпь. Эта птица по неизвестным причинам решила задержаться в Северной столице, хотя еще в конце лета должна была отправиться на зимовку в Европу.

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