Краснокнижная птица решила не улетать в Европу и перезимовать в Петербурге

В тростниковых зарослях Южного побережья Невской губы заметили краснокнижную большую выпь. Эта птица по неизвестным причинам решила задержаться в Северной столице, хотя еще в конце лета должна была отправиться на зимовку в Европу.
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