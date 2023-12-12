Появилось изображение Oppo Find X7 Pro, показывающее его две перископных камеры

Смартфон Oppo Find X7 Pro будет первым в мире с двумя перископными модулями камер. Мы уже видели фото его задней крышки, теперь же появилось изображение, позволяющее понять, как именно будут размещаться внутри эти камеры.
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