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Появилось изображение Oppo Find X7 Pro, показывающее его две перископных камеры

Появилось изображение Oppo Find X7 Pro, показывающее его две перископных камеры

Смартфон Oppo Find X7 Pro будет первым в мире с двумя перископными модулями камер. Мы уже видели фото его задней крышки, теперь же появилось изображение, позволяющее понять, как именно будут размещаться внутри эти камеры.

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