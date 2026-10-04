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Царьград

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Пожар в Конаеве: из пятиэтажки эвакуировали 120 человек

Пожар в Конаеве: из пятиэтажки эвакуировали 120 человек

Пожарные расчёты вывели из пятиэтажного жилого дома в городе Конаев 120 жильцов, в том числе 30 несовершеннолетних, после того как кровля была охвачена открытым пламенем.

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