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Царьград

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Как будут сниматься санкции с России? Американцы описали каждый шаг

Как будут сниматься санкции с России? Американцы описали каждый шаг

Вопрос снятия санкций с России уже неоднократно обсуждался как Штатами, так и странами Евросоюза. Был проведён второй раунд переговоров в Эр-Рияде, и состоялся личный разговор Путина и Трампа.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Снятие наших контрсанкций должно быть тоже предметом серьезного торга.
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19 час.
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