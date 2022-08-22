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Военнослужащие ЮВО в Абхазии ликвидировали возгорание в рамках тренировки готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях

Военнослужащие ЮВО в Абхазии ликвидировали возгорание в рамках тренировки готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях

Всего в ликвидации условной ЧС приняли участие около 50 военнослужащих соединения, задачи выполнялись с применением боевой одежды пожарного и современных средств пожаротушения, в т.

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