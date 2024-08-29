Синоптик Леус сообщил о завершении магнитной бури на Земле

На Земле завершилась магнитная буря. Об этом рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Ожидается, что до конца дня на планете будут сохраняться небольшие колебания магнитосферы в диапазоне от слабой до неустойчивой.
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