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Сравнение яркости экранов флагманских складных смартфонов подтвердило конкурентоспособность Samsung Galaxy Z Fold8

Измерения яркости экранов четырех известных складных смартфонов премиум-класса показали, что модель Samsung Galaxy Z Fold8 вполне соответствует уровню конкурентов Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6.

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