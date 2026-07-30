РФС запустил систему оценки качества футбольных мячей

Российский футбольный союз (РФС) запустил программу «РФС. Качество» для контроля качества спортивного инвентаря на российских профессиональных и любительских соревнованиях и поддержки отечественных производителей.
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