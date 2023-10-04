Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россомаха Душитель крыс
    сам себе противоречишь,иди проспись!!!!!!!!!!!!!!!!!!А за Армению не кто не воевал ? Сирийцы? Курды? Всегда за кого ...Алиев отказался о...
  • Сергей Дмитриев
    =Лёд тронулся, ...! =   ДАМ обрядился в комуфляж, теперь уж немцам не отвертетьсяМИД ФРГ принял к ...
  • petrabramovichg
    Точно!Кадыров заступилс...

Кирби: у ВСУ из-за погоды остается на контрнаступление около шести-восьми недель

Кирби: у ВСУ из-за погоды остается на контрнаступление около шести-восьми недель

У Вооруженных сил Украины из-за погоды остается на контрнаступление около шести-восьми недель. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил представитель администрации президента Соединенных Штатов Джон Кирби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх