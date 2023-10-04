Кирби: у ВСУ из-за погоды остается на контрнаступление около шести-восьми недель

У Вооруженных сил Украины из-за погоды остается на контрнаступление около шести-восьми недель. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил представитель администрации президента Соединенных Штатов Джон Кирби.
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