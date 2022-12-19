Блинкен планирует обсудить в Китае действия России на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 19 декабря, заявил, что его шеф Энтони Блинкен во время своего визита в Китай намерен обсудить проводимую Россией специальную военную операцию, – сообщают СМИ.