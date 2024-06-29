Ученые выяснили, почему 350 миллионов лет назад погиб целый вид

Британские ученые из Бристольского университета пролили свет на тайну исчезновения аммонитов — древних головоногих моллюсков со спиральными раковинами, которые сегодня можно найти только в виде окаменелостей.
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