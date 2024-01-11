В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при падении на льду

В периоды заморозков повышается риск упасть на улице и получить серьезную травму. Как этого избежать и что делать, если уже падаешь, рассказали эксперты "Центра гигиенического образования населения" Роспотребнадзора, передает Sovainfo.
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