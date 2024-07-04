Врач посоветовал не пить сладкую газировку в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы, Андрей Тяжельников, предупредил о том, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду в жаркую погоду, а лишь увеличивают нагрузку на организм из-за высокого содержания сахара, передают РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)