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Врач посоветовал не пить сладкую газировку в жару

Врач посоветовал не пить сладкую газировку в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы, Андрей Тяжельников, предупредил о том, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду в жаркую погоду, а лишь увеличивают нагрузку на организм из-за высокого содержания сахара, передают РИА Новости.

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