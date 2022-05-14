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Кисида в течение одного дня изменил позицию по ношению масок

Кисида в течение одного дня изменил позицию по ношению масок

Возможность того, что правительство Японии смягчит стандарты ношения масок, принятые в свое время для предотвращения заражений новым коронавирусом, упомянул в телевизионной программе премьер-министр страны Фумио Кисида, 14 мая пишет Jiji Press.

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