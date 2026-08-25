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Тренер Маурисио Руффи: «Царукян настроен на драку. Он не будет пять раундов держать Руффи в партере»

Тренер Маурисио Руффи Джо Лопес уверен, что Арман Царукян не сможет доминировать за счет борьбы в предстоящем поединке.

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