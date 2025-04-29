Ларисе Удовиченко 29 апреля исполняется 70 лет

Народная артистка России Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает 70-летний юбилей. Актриса, покорившая зрителей образом Маньки Облигации, прошла путь от одесской школьницы до легенды отечественного кинематографа.
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