СК проверит похоронные службы Ленобласти из-за жалоб на самоуправство

Организации устанавливают свою ценовую политику на ритуальные услуги. Доклад о проверке обстоятельств самоуправства похоронных служб Ленобласти представят председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии