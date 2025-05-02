Внимание, москвичи: изменения в работе метро 7 и 9 мая. Какие станции будут закрыты и как спланировать маршрут Ирина ВальковаВ связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 7 и 9 мая в работе Московского метрополитена произойдут временные изменения.