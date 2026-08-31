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62ИНФО | Новости Рязани

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Бензин до 145 рублей литр: куда рязанцам жаловаться на цены на топливо

Бензин до 145 рублей литр: куда рязанцам жаловаться на цены на топливо

Что касается очередей - то теперь заправляться в Рязани и Рязанском округе можно по последней цифре номера: владельцев четных номеров обслуживают по четным датам, нечетных - по нечетным.

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