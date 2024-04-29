Опубликовано постановление об электронном воинском учете. Цифровые повестки задействуют с ноября

В реестре, который Минцифры готовит для Минобороны, соберут подробные данные о призывниках из баз ФНС, ФСБ, данных миграционного учета и с ГосуслугКак сообщается на официальном портале правовых актов, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронном виде.
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