Опубликовано постановление об электронном воинском учете. Цифровые повестки задействуют с ноября

В реестре, который Минцифры готовит для Минобороны, соберут подробные данные о призывниках из баз ФНС, ФСБ, данных миграционного учета и с ГосуслугКак сообщается на официальном портале правовых актов, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронном виде.