Медведев заявил о наращивании инвестиций в оборонно-промышленный комплекс РФ

Инвестиции, которые сделаны в реконструкция предприятий ОПК, выпуск новых образцов техники и средств поражения, включая взрывчатые вещества приносит пользу в ходе проведения СВО.
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