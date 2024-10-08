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Царьград

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Пропавшую в Индонезии туристку из США нашли в желудке акулы

Пропавшую в Индонезии туристку из США нашли в желудке акулы

Пожилая туристка из США была съедена акулой во время активного отдыха в Индонезии.В Индонезии рыбаки нашли тело 68-летней гражданки США в желудке акулы.

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