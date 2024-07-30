ADRAS-J, первая в мире миссия по безопасному сближению и охарактеризованию крупного мусора, успешно облетела японскую верхнюю ступень ракеты

Компания Astroscale Japan сообщила о значительном достижении своего коммерческого демонстрационного спутника для инспекции космического мусора, ADRAS-J: удалось успешно облететь верхнюю ступень ракеты с получением изображений с разных углов и условий освещения, сохраняя при этом контролируемое относительное положение на расстоянии около 50 метров.