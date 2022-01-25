МИД Украины выразил «глубокое разочарование» словами президента Хорватии о членстве в НАТО

Министерство иностранных дел Украины посчитало слова президента Хорватии Зорана Милановича о членстве Киева в НАТО «пренебрежительным отношением», в связи с чем ведомство потребовало публичного опровержения высказывания, сообщается на сайте МИД.
Министерство иностранных дел Украины посчитало слова президента Хорватии Зорана Милановича о членстве Киева в НАТО «пренебрежительным отношением», в связи с чем ведомство потребовало публичного опровержения высказывания, сообщается на сайте МИД.
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