Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Васильченко
    Против отмены моратория те, у кого рыльце в пушкУ. Боятся быть поставленными к стенке. Содержать пожизненно осуждённы...Глава Следкома — ...
  • Михаил Бердников
    Очень и очень заумно,непонятно и бесполезно. Нет бы сказать,что ЕС изжил себя противоречиями внутри союза,и центробеж...Евросоюз не слабы...
  • ММ
    "не страшнее ли пожизненное заключение, когда человек лишен возможности общения с внешним миром и даже спит при включ...Глава Следкома — ...

Как ОБСЕ помогало ВСУ

Как ОБСЕ помогало ВСУ

На Донбассе сотрудники миссии занимались банальным шпионажем Наблюдатели из мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх