Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам — NHK

Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минфин Японии, власти этой страны собираются «помочь» 19 странам с позицией, противоположной японской, в отношении Российской Федерации.
Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минфин Японии, власти этой страны собираются «помочь» 19 странам с позицией, противоположной японской, в отношении Российской Федерации.
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