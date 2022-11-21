Daily Moscow

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Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам — NHK

Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам — NHK

Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минфин Японии, власти этой страны собираются «помочь» 19 странам с позицией, противоположной японской, в отношении Российской Федерации.

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