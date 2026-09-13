«Придя к вере, я перестала бояться смерти»: Дарья Донцова о своем пути к Богу

Писатель Дарья Донцова рассказала, как пришла к Богу, как стала воцерковленным человеком, как, став верующим человеком, получила ответы на свои вопросы, какие сделала для себя открытия.
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