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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб – о победе Умара: «Оценю на четыре по пятибалльной системе»

«На сколько бы я оценил этот бой? На четыре по пятибалльной системе. Потому что у него был очень жесткий оппонент.

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