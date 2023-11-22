Определились 21 из 24 сборных-участников чемпионата Европы-2024

Завершились заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024, по результатам которых прямые путевки получили 20 национальных сборных, еще три команды будут определены через плей-офф и станут известны в марте следующего года.
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