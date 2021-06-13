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Обзор матча Нидерланды – Украина Евро-2020: лучшие моменты матча 13 июня

В первом матче группы С Евро-2020 в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» сборная Нидерландов обыграла сборную Украины (3:2) На 10-й минуте встречи форвард гостей Александр Зубков покинул поле из-за повреждения.

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