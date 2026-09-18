Двадцать лет за рулём: почему формат кемпера перевернул моё представление о путешествиях по Европе

Когда за плечами два десятилетия автомобильных маршрутов по разным континентам, начинаешь иначе смотреть на саму идею дороги.
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