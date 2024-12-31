МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. В предстоящем году власти Украины согласятся на мирное урегулирование конфликта и заключат с Россией договор, предполагающий отказ киевского режима от утраченных территорий.
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