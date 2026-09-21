В издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга «Как полетели динозавры». «Сноб» публикует отрывок.Считается, что у Генри Уолтона (Индианы) Джонса-младшего — того, из классических фильмов, а не из новых, где бедняга, страдающий одышкой, артритом, остеопорозом и старческой деменцией, больше напоминает героев из «Тупой и еще тупее», чем себя самого, — был реальный прототип.