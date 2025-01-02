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Черчесов о лидерах первой части сезона РПЛ: «Лучшей назову команду, занимающей первое место. «Зенит» не отличается стабильностью»

– Можете ли назвать команду, которая больше всего понравилась в первой части сезона? – Ни одна команда стабильно не прошла первый круг.

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