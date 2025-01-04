Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пятна мазута обнаруживаются на севастопольских пляжах, они пока не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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