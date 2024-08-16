Два полковника спецслужбы получили сроки за получение взяток от священников

Согласно информации издания “Ъ”, два сотрудника второй службы ФСБ, отвечающей за защиту конституционного строя, получили суровые наказания за взяточничество на сумму 20 миллионов рублей от представителей римско-католической церкви.
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