В Турции постановили объявить Нетаньяху в международный розыск

Одиннадцатый суд Стамбула по тяжким уголовным делам принял промежуточное решение по делу, связанному с гуманитарной флотилией «Сумуд», постановив объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола.