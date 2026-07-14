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Наш потерянный мир

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В Турции постановили объявить Нетаньяху в международный розыск

В Турции постановили объявить Нетаньяху в международный розыск

Одиннадцатый суд Стамбула по тяжким уголовным делам принял промежуточное решение по делу, связанному с гуманитарной флотилией «Сумуд», постановив объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола.

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