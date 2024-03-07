Белый дом готовит «оружие будущего» для войны с Китаем и РФ Ирэн ОрлонскаяВ подготовке к современным вызовам на поле боя, армия Соединенных Штатов планирует внедрение инновационных легких танков и роботизированных боевых машин.
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