Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 20 августа с 9-00 до 17-00 п. АМО Центральная усальба ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 20 августа с 9-00 до 17-00 п. АМО Центральная усальба ул.