Российская «Герань-2» поразила украинский сухогруз в Чёрном море Российский дрон-камикадзе «Герань-2» поразил украинский сухогруз в акватории Чер.
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Российская «Герань-2» поразила украинский сухогруз в Чёрном море Российский дрон-камикадзе «Герань-2» поразил украинский сухогруз в акватории Чер.
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