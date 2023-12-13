Как защитить кожу зимой от мороза

В зимнее время кожа лица становится сухой, раздраженной и более уязвимой перед различными факторами. Если оставить прежний уход и просто ждать наступления весны, то состояние кожи ухудшится, она начнет быстрее стареть и будет выглядеть неухоженной.
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