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Панеш: проект бюджета-2027 сохраняет и усиливает все соцобязательства

Панеш: проект бюджета-2027 сохраняет и усиливает все соцобязательства

Проект бюджета на 2027 год предусматривает повышение пенсий, МРОТ и пособий семьям с детьми. Как отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), социальные обязательства государства остаются безусловным приоритетом, несмотря на сложную внешнюю ситуацию и необходимость обеспечивать безопасность страны.

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