Театр абсурда

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Провокация против России подтвердила правоту решения Путина не ехать в Эстонию

Провокация против России подтвердила правоту решения Путина не ехать в Эстонию

Форум финно-угорских народов в эстонском Тарту закончился провокацией против России. Эстонский переводчик переврал обращение к участникам форума министра культуры РФ, приписав ей слова о праве на самоопределение финно-угорских народов России.

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