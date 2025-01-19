После инцидента в рязанской школе предложили досматривать школьников перед уроками

Преступность можно искоренить милосердием, повторяет вслед за братьями Вайнерами депутат Госдумы. Если в школах будет сформирована воспитательная среда и живое образование, будут побеждены формализм и бюрократия, преступность сойдет на нет.
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