CNN узнал о намерении Украины убедить США снять ограничения на удары по РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а также министр обороны страны Рустем Умеров проведут встречу с представителями Белого дома, где попробуют убедить их снять ограничения на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России.
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