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Женщина ударила сожителя ножом за ночевку у соседки и простила его

Женщина ударила сожителя ножом за ночевку у соседки и простила его

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Верхней Салде суд отправил в колонию местную жительницу, которая напала с ножом на своего сожителя.

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