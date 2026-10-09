Женщина ударила сожителя ножом за ночевку у соседки и простила его

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Верхней Салде суд отправил в колонию местную жительницу, которая напала с ножом на своего сожителя.
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