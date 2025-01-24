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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft показала Animus Hub в новом ролике Компания Ubisoft представила Animus Hub – новую фу...

Ubisoft показала Animus Hub в новом ролике Компания Ubisoft представила Animus Hub – новую фу...

Ubisoft показала Animus Hub в новом роликеКомпания Ubisoft представила Animus Hub – новую функцию, которая станет частью Assassin’s Creed Shadows и описывается как “бесшовная точка входа в последние игры серии Assassin’s Creed”.

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