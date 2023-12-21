В партии Порошенко прокомментировали получение им денег от властей Венгрии

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность» прокомментировали выплаты ему от Министерства финансов Венгрии накануне его несостоявшейся встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
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