Важно Об изменении законодательства с 01.01.2024.

Ленинский районный отдел г. Бобруйска Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты информирует об изменении порядка назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (далее - пособия) с 1 января 2024 года.
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