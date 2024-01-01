Важно Об изменении законодательства с 01.01.2024.

Ленинский районный отдел г. Бобруйска Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты информирует об изменении порядка назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (далее - пособия) с 1 января 2024 года.